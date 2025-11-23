В Павлограде Днепропетровской области пропал свет

В городе Павлоград Днепропетровской области Украины после взрыва пропало электричество. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«После взрыва, который прозвучал в Павлограде в Днепропетровской области, по всему городу пропал свет», — говорится в посте.

До этого во многих районах Харькова начались проблемы со светом. Издание «Страна.ua» уточняет, что во многих местах электричество «мигает». А местные паблики сообщили об остановке метро. На кадрах из Харькова город погружен во тьму, в отдельных районах светят только уличные фонари.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Раде предрекли украинцам тяжелую зиму без воды из-за коррупционного скандала.