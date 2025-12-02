На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Краснодарском крае в результате ночной атаки дронов пострадали люди

В Туапсинском районе Краснодарского края при атаке БПЛА пострадали два человека
Inna Varenytsia/Reuters

Два человека в Туапсинском округе Краснодарского края получили легкие ранения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

«Им оказали необходимую медицинскую помощь на месте. От госпитализации пострадавшие отказались», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что в поселке Новомихайловский в Туапсинском районе обнаружили обломки сбитых дронов. Из-за падения фрагментов БПЛА повреждения получили три дома. В одном из них оказались повреждены стены, специалисты зафиксировали трещины со смещениями. Еще в двух зданиях выбило стекла, были посечены двери и обшивка.

«На одном участке порвана линия электропередачи, повредило трубу газопровода», — подчеркнули в оперштабе.

Там добавили, что в Северском районе Краснодарского края обломки беспилотников обнаружили по десяти адресам. Семь частных домов в станице Северской, коммерческий объект и легковой автомобиль получили повреждения. Кроме того, фрагменты дронов упали на детскую площадку.

Утром 2 декабря министерство обороны РФ сообщило, что ночью над территорией страны сбили 45 украинских БПЛА самолетного типа. Восемь из них нейтрализовали в Краснодарском крае.

Ранее в Дагестане при атаке украинских беспилотников пострадала 12-летняя девочка.

Атаки БПЛА на Россию
