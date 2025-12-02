За сутки ПВО РФ сбили более 40 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 44 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 44 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказали там.

До этого в Орловской области после атаки БПЛА загорелись объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК). По словам главы региона Андрея Клычкова, никто из людей не пострадал. На месте происшествия работали сотрудники МЧС РФ, которые принимают необходимые меры для ликвидации последствий атаки.

Утром 2 декабря министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи над территорией страны сбили 45 украинских дронов самолетного типа. В Брянской области предотвратили атаку 14 беспилотников, в Краснодарском крае — восьми, в Крыму — шести. Еще пять БПЛА нейтрализовали в Волгоградской области, четыре — в Чеченской республике, три — над акваторией Черного моря. В Ростовской области перехватили два летательных аппарата, в Орловской, Тверской и Липецкой областях — по одному.

Ранее в Дагестане при атаке украинских дронов пострадала 12-летняя девочка.