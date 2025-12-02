Стали известны подробности атаки на танкер с подсолнечным маслом у берегов Турции

Росморречфлот: танкер с маслом у берегов Турции был атакован с помощью БПЛА

Танкер Midvolga 2, перевозивший подсолнечное масло, был атакован с помощью БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росморречфлота.

Отмечается, что незначительные повреждения получили надстройки судна. Сейчас судно движется самостоятельно к порту Синоп, протечек воды нет.

«Второго декабря в 08.00 поступило сообщение об атаке БПЛА на российский теплоход MIDVOLGA-2 в Черном море. <...>. Связь с судном и судовладельцем установлена. Судно самостоятельно движется к порту Синоп. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

2 декабря министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что еще один танкер подвергся атаке у берегов Турции. Российский танкер Midvolga 2 перевозил подсолнечное масло. Инцидент произошел в 80 милях от берегов Турции.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства заявил, что атаки на танкеры в Черном море у побережья Турции свидетельствуют об обострении ситуации.

Лидер Турции подчеркнул, что Анкара не видит оправдания таким нападениям, которые угрожают безопасности судоходства, жизни людей и природе.

