Режим воздушной опасности сохранили в Ленобласти

Режим воздушной опасности сохраняется только в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор области Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Ограничений на прием и отправку самолетов в аэропорту Пулково не вводилось.

В 06:07 Дрозденков объявил опасность атаки беспилотников в Ленинградской области и предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.

В 09:30 губернатор объявил отбой воздушной опасности в регионе.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь 2 декабря силы противовоздушной обороны сбили более 40 украинских дронов самолетного типа над российскими регионами. Над Ленинградской областью беспилотники не были замечены.

При этом в Орловской области в результате атаки дронов произошел пожар на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Ранее в Дагестане при атаке украинских дронов пострадала 12-летняя девочка.