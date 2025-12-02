Националистические батальоны в составе ВСУ отказываются выполнять боевые задачи в районе Красноармейска, а их место занимают необученные мобилизованные, несущие большие потери. Об этом доложил командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

По словам командующего, призванные недавно военнослужащие ВСУ направляются на направление Красноармейска без должной подготовки. Солодчук подчеркнул, что в лесополосах близ города осталось множество погибших украинских солдат.

«Националистические батальоны не участвуют, они отказываются от этой задачи. Здесь вновь призванные, мобилизованные выполняют задачу… Они гибли десятками и сотнями. Это просто истребление своего народа», — сказал Солодчук.

Он подчеркнул, что лесополосы близ Красноармейска «усыпаны трупами украинских солдат».

Вечером 30 ноября президент России посетил пункт управления Объединенной группировкой войск. Там ему доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска. Президент поблагодарил российских военных за результаты работы на этом направлении, отметив его стратегическую важность. Он заявил, что взятие Красноармейска позволит обеспечить поступательное решение всех основных задач специальной военной операции.

