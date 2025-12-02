На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал о значении освобождения Красноармейска

Эксперт Степанов: взятие Красноармейска ведет к необратимому освобождению ДНР
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Взятие Красноармейска (украинское название — Покровск) ликвидировало оборонительный потенциал ВСУ в Донецкой народной республике и запустило необратимый процесс ее полного освобождения. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Александр Степанов.

По словам специалиста, контроль над Красноармейском имеет стратегическое значение и приведет к освобождению Славянско-Краматорской агломерации. Он также отметил экономическую важность города как центра добычи коксующегося угля.

«Взятие этого города ликвидирует весь потенциал ВСУ для удержания тех территорий, которые все еще находятся под контролем киевского режима», — сказал Степанов.

Вечером 30 ноября президент России Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировкой войск. Там ему доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска. Президент поблагодарил российских военных за результаты работы на этом направлении, отметив его стратегическую важность. Он заявил, что взятие Красноармейска позволит обеспечить поступательное решение всех основных задач специальной военной операции.

Ранее российский военный рассказал о реакции жителей Красноармейска на освобождение города.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами