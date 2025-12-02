Эксперт рассказал о значении освобождения Красноармейска

Взятие Красноармейска (украинское название — Покровск) ликвидировало оборонительный потенциал ВСУ в Донецкой народной республике и запустило необратимый процесс ее полного освобождения. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Александр Степанов.

По словам специалиста, контроль над Красноармейском имеет стратегическое значение и приведет к освобождению Славянско-Краматорской агломерации. Он также отметил экономическую важность города как центра добычи коксующегося угля.

«Взятие этого города ликвидирует весь потенциал ВСУ для удержания тех территорий, которые все еще находятся под контролем киевского режима», — сказал Степанов.

Вечером 30 ноября президент России Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировкой войск. Там ему доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска. Президент поблагодарил российских военных за результаты работы на этом направлении, отметив его стратегическую важность. Он заявил, что взятие Красноармейска позволит обеспечить поступательное решение всех основных задач специальной военной операции.

Ранее российский военный рассказал о реакции жителей Красноармейска на освобождение города.