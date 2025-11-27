На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Как бомжи»: Путин заявил о бедственном положении бойцов ВСУ, окруженных у реки Оскол

Путин: некоторые бойцы ВСУ, заблокированные у реки Оскол, выглядят как бомжи
true
true
true
close
Telegram-канал «Кремль. Новости»

Некоторые военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попали в окружение у берегов реки Оскол, уже выглядят как бомжи. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, трансляция которой ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства отметил, что на левом берегу реки Оскол заблокированы 15 батальонов ВСУ. Это 3,5 тысячи человек, уточнил президент.

«Некоторые наши командиры говорят, что отдельные военнослужащие ВСУ в этом районе уже выглядят как бомжи», — поделился подробностями глава государства.

По его словам, заблокированные украинские бойцы не одну неделю находятся без провизии и боеприпасов.

12 ноября военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что тысячи бойцов ВСУ больше двух недель остаются заблокированными у Оскольского водохранилища. Марочко уточнил, что к блокировке украинских военнослужащих привел несвоевременный приказ командования ВСУ о начале мероприятий по переброске сил и военной техники на левый берег реки.

Военный эксперт добавил, что последние недели Украина пытается деблокировать прижатые к Оскольскому водохранилищу войска: командование усиливает огневую поддержку контратакующих подразделений и создает новые логистические пути поставок. Однако все усилия, по словам Марочко, не привели к желаемому результату из-за точных ударов ВС РФ.

Ранее Путин раскрыл потери ВСУ в зоне боевых действий в октябре.

