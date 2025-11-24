Российские войска нанесли массированные удары реактивной системой залпового огня «Град» по Купянску-Узловому в Харьковской области, где расположились около 6500 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что в поселке Купянск-Узловой Харьковской области Вооруженные силы РФ активно наносят точечные удары по скоплениям ВСУ. В ночь на 24 ноября российские бойцы из РСЗО нанесли ракетные удары по фабрике «Артан-Калор», в котором украинцы устроили склад боекомплектов.

Только за минувшие выходные в Купянске-Узловом ликвидировали около 70 украинских бойцов, рассказали в SHOT.

Военнослужащие ВС РФ рассказали каналу, что сам город Купянск украинские военные полностью оставили, лишь мелкие диверсионно-разведывательные группы ищут возможности сделать фейковый контент, который попытался бы опровергнуть полный провал ВСУ.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ за минувшую неделю (17–23 ноября) потеряли около 3920 военнослужащих и наемников в зоне ответственности российских группировок «Север», «Южная» и «Запад».

Ранее СМИ пришли к неутешительным выводам по поводу перспектив ВСУ.