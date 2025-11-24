На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска ударили по Купянску-Узловому в Харьковской области

ВС РФ нанесли удары «Градом» по Купянску-Узловому в Харьковской области
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска нанесли массированные удары реактивной системой залпового огня «Град» по Купянску-Узловому в Харьковской области, где расположились около 6500 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что в поселке Купянск-Узловой Харьковской области Вооруженные силы РФ активно наносят точечные удары по скоплениям ВСУ. В ночь на 24 ноября российские бойцы из РСЗО нанесли ракетные удары по фабрике «Артан-Калор», в котором украинцы устроили склад боекомплектов.

Только за минувшие выходные в Купянске-Узловом ликвидировали около 70 украинских бойцов, рассказали в SHOT.

Военнослужащие ВС РФ рассказали каналу, что сам город Купянск украинские военные полностью оставили, лишь мелкие диверсионно-разведывательные группы ищут возможности сделать фейковый контент, который попытался бы опровергнуть полный провал ВСУ.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ за минувшую неделю (17–23 ноября) потеряли около 3920 военнослужащих и наемников в зоне ответственности российских группировок «Север», «Южная» и «Запад».

Ранее СМИ пришли к неутешительным выводам по поводу перспектив ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами