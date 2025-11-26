Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается восполнить наемниками из Колумбии огромные потери в своих стрелковых батальонах в Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости представитель силовых структур России.

Он также отметил, что командование украинской армии предпринимает попытки реформировать структуру «мясных» батальонов.

«В 10-м корпусе ВСУ расформировали стрелковые батальоны в 115-й, 151-й и 116-й бригадах, где осталось меньше четверти личного состава», — сказал собеседник агентства.

По его словам, это происходит на фоне того, что российские войска активно берут под контроль крупные населенные пункты на Изюмском направлении.

В начале ноября газета немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники сообщила, что около 2 тысяч колумбийцев въехали на Украину, чтобы сражаться в качестве контрактников против российской армии.

По информации издания, приток бойцов из Колумбии настолько большой, что появляются целые роты, состоящие из них. Например, пехотное подразделение 47-й бригады ВСУ состоит преимущественно из колумбийцев.

Ранее наемники из Колумбии призвали власти страны вызволить их с Украины.