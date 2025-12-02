Пленный Котляров: мобилизованных в ВСУ перевозят с конвоем, как заключенных

Мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) перевозят под конвоем, как заключенных, в учебные центры. Об этом заявил украинский военнопленный Павел Котляров в беседе с РИА Новости.

По его словам, новобранцев из его роты насильно везли в Ужгород поездом под охраной, а на полигон доставляли в колонне с конвойными машинами спереди и сзади.

«Ребят забирали, их реально везли, как зэков, впереди машина с конвоем и сзади машина с конвоем», — рассказал пленный.

Павел Котляров — уроженец Днепродзержинска (Каменское) Днепропетровской области. Он попал в плен в начале ноября в районе населенного пункта Покровское.

Как заявил президент России Владимир Путин, киевские власти не жалеют простых украинских солдат. Российский лидер подчеркнул, что конфликт на Украине является трагедией украинского народа.

25 ноября пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Иван Сидельник рассказал, что украинские власти разгоняют антивоенные митинги во Львове.

Ранее в Раде раскрыли, сколько молодых мужчин выехали с Украины с конца августа.