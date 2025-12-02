Освобождение Волчанска в Харьковской области способствует существенному расширению зоны безопасности возле границы РФ. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«Освобождение Волчанска открыло дорогу на Старый Салтов и Белый Колодезь. Также это способствует значительному расширению зоны безопасности возле российской границы», — сказал источник.

По его словам, сейчас продолжается зачистка прилегающих населенных пунктов.

1 декабря министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав с освобождением населенного пункта Волчанск. Поздравления адресованы командованию и военнослужащим 69-й гвардейской мотострелковой дивизии, 72-й мотострелковой дивизии, 1009-го мотострелкового полка и 128-й мотострелковой бригады.

До этого представитель силовых структур России сообщил, что командование ВСУ пытается восполнить наемниками из Колумбии огромные потери в своих стрелковых формированиях в Харьковской области. Он также отметил, что руководство украинской армии предпринимает попытки реформировать структуру «мясных» батальонов.

Ранее глава ДНР рассказал о прорыве российских военных к Диброву.