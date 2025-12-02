Путин заявил, что ВСУ не справляются с темпами наступления РФ на Запорожском направлении

Путин: ВСУ не могут реагировать на темпы наступления на Запорожском направлении

Украинская армия не в состоянии реагировать на темпы наступления Вооруженных сил России на Запорожском направлении, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе посещения вечером 30 ноября одного из пунктов управления Объединенной группировки войск Путин, обращаясь к командующему группировкой «Восток» генералу Андрею Иванаеву, подчеркнул, что российские войска двигаются темпом, который гарантирует выполнение всех стоящих перед задач. Президент уточнил, что при таком темпе наступления на Запорожском направлении противник не в состоянии должным образом на него реагировать.

1 декабря Путин заявил, что взятие Красноармейска (украинское название — Покровск) позволит обеспечить поступательное решение всех основных задач специальной военной операции.

В ходе посещения пункта управления Путину доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска.

Ранее Путин выразил надежду на скорое окончание СВО.