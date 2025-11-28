На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине рассказали о новой тактике ВС России

BI: ВС России стали атаковать вертолеты и самолеты ВСУ с помощью беспилотников
Виктор Антонюк/РИА Новости

Вооруженные силы России в зоне проведения специальной военной операции стали использовать новую тактику, которая заключается в том, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атакуют вертолеты и самолеты ВСУ в воздухе. Об этом в беседе с изданием Business Insider заявил заместитель министра обороны Украины Юрий Мироненко.

По его словам, российские операторы дронов применяют управляемые дроны рядом с линиями фронта, поддерживая связь с системами через антенны. Мироненко отметил, что ВСУ еще сложнее противодействовать таким беспилотникам, так как они управляются в режиме реального времени, что «позволяет оператору реагировать на текущую ситуацию и даже пытаться атаковать наши самолеты или вертолеты в воздухе».

27 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия очень много сделала в сфере беспилотной техники. Он отметил, это революция для страны.

16 сентября сообщалось, что в России создали БПЛА, который может зависнуть в воздухе на сутки, выступая при этом в роли ретранслятора связи, чтобы увеличить дальность применения атакующих дронов, или же в качестве средства радиоэлектронной борьбы, чтобы защитить людей и технику от беспилотников противника.

Ранее Путин рассказал о российских дронах, уничтоживших технику ВСУ на $2 млрд.

