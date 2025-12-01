На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Европейская страна подписала с Украиной соглашение о совместном производстве дронов

Брекелманс: Нидерланды подписали с Украиной соглашение о производстве дронов
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Нидерланды подписали с Украиной соглашение о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов в обеих странах. Об этом сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс в соцсети Х.

«С моим украинским коллегой Денисом Шмыгалем я подписываю соглашение о совместном производстве («Build With Ukraine»)», — написал министр.

Также Брекелманс сообщил, что Нидерланды выделят €250 млн на средства противовоздушной обороны и боеприпасы для самолетов-истребителей F-16 для Украины через американскую инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

В конце ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина получит оружие на около $5 млрд к концу года в рамках программы по закупке американского оружия для республики PURL.

Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), созданная США и НАТО, не предусматривает оказания американской стороной прямой военной помощи Украине. Она предполагает, что оружие страны для Украины закупают государства ЕС.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Киев трещит по швам из-за коррупции от западных финансовых вливаний.

