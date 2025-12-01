На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Евросоюз пытается убедить США не сокращать число военных в Европе

Bloomberg: Евросоюз пытается убедить США не выводить войска из Европы
true
true
true
close
Rahmat Gul/AP

Европейский союз (ЕС) активно пытается убедить США не сокращать численность своих войск на континенте. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«За закрытыми дверями европейские чиновники изо всех сил пытались убедить своих американских союзников не выводить войска. Вашингтон пытался развеять опасения своих партнеров, заявляя, что не бросит их на произвол судьбы», — говорится в публикации.

Отмечается, что ноябрьские учения НАТО в Румынии показали зависимость европейских стран от поддержки США.

В конце октября Румыния и союзники по НАТО были уведомлены Вашингтоном о сокращении численности войск США в Европе. Соответствующее решение было принято администрацией президента Дональда Трампа «в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США».

Президент Румынии Никушор Дан позднее сообщил, что ведутся дискуссии о замене выводимых из страны военных США другими войсками.

Ранее в Госдуме объяснили вывод американских войск из Румынии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами