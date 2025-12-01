Евросоюз пытается убедить США не сокращать число военных в Европе

Bloomberg: Евросоюз пытается убедить США не выводить войска из Европы

Европейский союз (ЕС) активно пытается убедить США не сокращать численность своих войск на континенте. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«За закрытыми дверями европейские чиновники изо всех сил пытались убедить своих американских союзников не выводить войска. Вашингтон пытался развеять опасения своих партнеров, заявляя, что не бросит их на произвол судьбы», — говорится в публикации.

Отмечается, что ноябрьские учения НАТО в Румынии показали зависимость европейских стран от поддержки США.

В конце октября Румыния и союзники по НАТО были уведомлены Вашингтоном о сокращении численности войск США в Европе. Соответствующее решение было принято администрацией президента Дональда Трампа «в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США».

Президент Румынии Никушор Дан позднее сообщил, что ведутся дискуссии о замене выводимых из страны военных США другими войсками.

Ранее в Госдуме объяснили вывод американских войск из Румынии.