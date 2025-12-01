На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Оперштабе Кубани рассказали о ситуации в регионе после атаки дронов

В результате атаки БПЛА в Северском районе Кубани повреждения получили 16 домов
Aleksandr Gusev/Global Look Press

В результате атаки беспилотников в ночь на 1 декабря в Северском районе Краснодарского края повреждения получили 16 домов. Об этом сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале.

Отмечается, что люди не пострадали. В настоящее время на местах падения обломков дронов работают оперативные и специальные службы. Администрация муниципалитета окажет жителям необходимую помощь, говорится в сообщении оперштаба.

Кроме того, из-за падения дронов в поселке городского типа Ильское пострадали 16 жилых домов, у них разбиты стекла, повреждены крыши и навесы, потолки, стены, двери, а также заборы и строения на придомовых территориях.

По данным Минобороны России, за минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили 97 беспилотных летательных аппаратов противника над регионами РФ. В ведомстве уточнили, что все ликвидированные БПЛА были самолетного типа. Кроме того, были сбиты три ракеты «Нептун», которыми ВСУ пытались атаковать нашу страну.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук допустил, что Украина может организовать очередные провокации в отношении мирного населения на фоне возобновившихся переговоров по урегулированию конфликта. По его мнению, Киев может пойти на это, чтобы свалить вину на российских военных и привлечь на свою сторону США.

Ранее журналисты подсчитали, сколько дронов ВСУ было сбито в России за неделю.

Атаки БПЛА на Россию
