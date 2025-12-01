Журналисты подсчитали, сколько дронов ВСУ было сбито в России за неделю

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили 1061 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории РФ. Это следует из подсчетов РИА Новости.

По информации агентства, больше всего вражеских дронов было ликвидировано над европейской частью России. Согласно подсчетам, 198 беспилотников уничтожено над акваторией Черного моря и 32 БПЛА — над Азовским морем. За минувшую неделю противник пытался атаковать Белгородскую область 210 дронами, все они были сбиты.

По данным Минобороны России, за минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили 97 беспилотных летательных аппаратов противника над регионами РФ. В ведомстве уточнили, что все ликвидированные БПЛА были самолетного типа. Кроме того, были сбиты три ракеты «Нептун», которыми ВСУ пытались атаковать нашу страну.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук допустил, что Украина может организовать очередные провокации в отношении мирного населения на фоне возобновившихся переговоров по урегулированию конфликта. По его мнению, Киев может пойти на это, чтобы свалить вину на российских военных и привлечь на свою сторону США.

Ранее Путин выразил надежду на скорое окончание СВО.