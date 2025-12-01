На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские ПВО за сутки уничтожили почти 100 дронов ВСУ

МО РФ: ПВО за сутки ликвидировали 97 дронов и три ракеты Нептун
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 97 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также три ракеты «Нептун» Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 97 беспилотных летательных аппаратов», — сказали в российском оборонном ведомстве.

Там уточнили, что все ликвидированные БПЛА были самолетного типа.

1 декабря глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что республике предотвратили атаку вражеских беспилотников, воздушные цели сбили над территорией Каспийска.

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 32 беспилотника над российскими регионами. По четыре дрона были сбиты над Белгородской, Брянской, Краснодарской, Новгородской и Ростовской областями. По три БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря и Ленинградской областью. Два беспилотника были обезврежены над Воронежской областью. По одному дрону сбили над Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями.

Ранее беспилотник ударил по перевозившему нефть РФ турецкому танкеру.

