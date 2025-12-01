Раненый российский боец спас парализованную женщину из-под огня ВСУ и нес ее 30 км

Раненый российский боец 30 километров нес на руках парализованную женщину в Днепропетровской области. Об этом рассказал ТАСС советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Собеседник агентства уточнил, что ситуация произошла в Отрадном. Военнослужащий Вооруженных сил России получил ранение во время минометного обстрела со стороны противника. Несмотря на это, он не только сам выжил, но и спас пенсионерку и ее дочь, эвакуировав их в свой блиндаж.

«Сначала он 1,5 месяца ухаживал за ними, затем эвакуировал в тыл», — рассказал Кимаковский.

О взятии под контроль Отрадного в Днепропетровской области стало известно 23 ноября. В Минобороны России сообщили, что поражение войскам противника нанесли подразделения группировки «Восток».

До этого стало известно о геройском поступке другого российского военнослужащего Марата Ганиева, который спас маленькую украинскую девочку. Это произошло во время боев за взятие населенного пункта Марьинка в ДНР. В момент атаки украинских беспилотников Ганиев забежал в один из заброшенных домов, где увидел девочку. Ребенок сидел совершенно один. Боец не растерялся и вынес девочку из-под обстрела Вооруженных сил Украины в вещмешке.

Ранее российский рядовой спас сослуживцев, прикрыв их своим телом от взрыва дрона.