На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Раненый российский боец спас парализованную женщину из-под огня ВСУ и нес ее 30 км

Кимаковский: раненый боец 30 км нес парализованную женщину, спасенную в Отрадном
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Раненый российский боец 30 километров нес на руках парализованную женщину в Днепропетровской области. Об этом рассказал ТАСС советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Собеседник агентства уточнил, что ситуация произошла в Отрадном. Военнослужащий Вооруженных сил России получил ранение во время минометного обстрела со стороны противника. Несмотря на это, он не только сам выжил, но и спас пенсионерку и ее дочь, эвакуировав их в свой блиндаж.

«Сначала он 1,5 месяца ухаживал за ними, затем эвакуировал в тыл», — рассказал Кимаковский.

О взятии под контроль Отрадного в Днепропетровской области стало известно 23 ноября. В Минобороны России сообщили, что поражение войскам противника нанесли подразделения группировки «Восток».

До этого стало известно о геройском поступке другого российского военнослужащего Марата Ганиева, который спас маленькую украинскую девочку. Это произошло во время боев за взятие населенного пункта Марьинка в ДНР. В момент атаки украинских беспилотников Ганиев забежал в один из заброшенных домов, где увидел девочку. Ребенок сидел совершенно один. Боец не растерялся и вынес девочку из-под обстрела Вооруженных сил Украины в вещмешке.

Ранее российский рядовой спас сослуживцев, прикрыв их своим телом от взрыва дрона.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами