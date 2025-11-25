Российский рядовой спас сослуживцев, прикрыв их своим телом от взрыва дрона

Рядовой Альберт Шамсутдинов во время эвакуации раненых закрыл их своим телом от взрыва FPV-дрона и сам получил осколочные ранения. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

По информации ведомства, Шамсутдинов выполнял задачи по эвакуации раненых и доставке боеприпасов на передовую. Во время движения группы произошла атака FPV-дронов: один из них был уничтожен рядовым, а второй упал на землю и взорвался рядом с военнослужащими.

Альберт Шамсутдинов защитил товарищей, оттолкнув их в безопасное место, и, несмотря на собственное ранение, оказал себе необходимую помощь и довел группу до точки сбора, сохранив жизни сослуживцев.

До этого российский боец спас товарищей, сбив рюкзаком беспилотник Вооруженных сил Украины. По его словам, во время нахождения в окопе к ним залетел ударный FPV-дрон. Один из бойцов, не раздумывая, подхватил рюкзак и бросил в дрон. Расстояние между ними и дроном было меньше метра, из-за чего аппарат запутался в рюкзаке и не причинил вреда.

Ранее российский офицер выжил после ранения в грудь благодаря паспорту.