Российский боец спас украинскую девочку из-под обстрелов

Российский военнослужащий Марат Ганиев спас маленькую украинскую девочку, вынеся ее из-под обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в вещмешке. Об этом сообщает KP.RU.

Уточняется, что это произошло во время боев за взятие населенного пункта Марьинка в Донецкой народной республике. В момент атаки украинских беспилотных летательных аппаратов Ганиев забежал в один из заброшенных домов, где и увидел девочку. Ребенок сидел совершенно один.

«Я подбегаю к ней, спрашиваю: «Как тебя звать? Мама где?!» А она молчит, только глазенками большими хлопает», — сказал военный.

В тот момент в Марьинке уже не было мирных жителей. В дом, находящийся на первой линии фронта, в любой момент мог попасть снаряд.

25 ноября министерство обороны России сообщило, что рядовой Альберт Шамсутдинов во время эвакуации раненых закрыл их своим телом от взрыва FPV-дрона и сам получил осколочные ранения.

Ранее российский офицер выжил после ранения в грудь благодаря паспорту.