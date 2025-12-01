На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские силовики сообщили о ликвидации капитана погранслужбы Украины

В Харьковской области ликвидировали начальника украинской погранкомендатуры
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

В районе населенного пункта Черняки в Харьковской области ликвидировали начальника украинской пограничной комендатуры. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, на участке Меловое–Хатнее в результате комплексного огневого удара был поражен пункт управления пограничной комендатуры быстрого реагирования 1-го погранотряда государственной пограничной службы Украины.

Источник уточнил, что ликвидированный руководитель подразделения имел звание капитана.

До этого сообщалось о ликвидации в Сумской области замкомандира роты одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентина Поддубногого.

Также в Минобороны рассказали, что Вооруженные силы России ударили высокоточным оружием большой дальности, в том числе ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу.

Ранее подразделения группировки войск «Восток» на Запорожском направлении провели зачистку населенного пункта Сладкое и уничтожили гранатами группу ВСУ, укрывавшуюся в одном из домов.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами