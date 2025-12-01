В районе населенного пункта Черняки в Харьковской области ликвидировали начальника украинской пограничной комендатуры. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, на участке Меловое–Хатнее в результате комплексного огневого удара был поражен пункт управления пограничной комендатуры быстрого реагирования 1-го погранотряда государственной пограничной службы Украины.

Источник уточнил, что ликвидированный руководитель подразделения имел звание капитана.

До этого сообщалось о ликвидации в Сумской области замкомандира роты одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентина Поддубногого.

Также в Минобороны рассказали, что Вооруженные силы России ударили высокоточным оружием большой дальности, в том числе ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу.

Ранее подразделения группировки войск «Восток» на Запорожском направлении провели зачистку населенного пункта Сладкое и уничтожили гранатами группу ВСУ, укрывавшуюся в одном из домов.