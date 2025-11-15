ВС России ликвидировали замкомандира роты ВСУ в Сумской области

Замкомандира роты одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентин Поддубный был ликвидирован в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Стало известно о ликвидации заместителя командира роты по воспитательной работе одной из механизированных бригад ВСУ, старшего лейтенанта Поддубного Валентина Ивановича», — говорится в сообщении.

Российские войска продолжают ликвидацию живой силы противника в зоне СВО.

15 ноября российские военные при помощи беспилотников ликвидировали около 50 единиц бронетехники, в том числе западной, на магистрали снабжения ВСУ в ДНР в треугольнике городов Красноармейск — Димитров — Родинское.

14 ноября в Минобороны рассказали, что Вооруженные силы России ударили высокоточным оружием большой дальности, в том числе ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу.

Ранее в Сумской области была ликвидирована разведгруппа ВСУ.