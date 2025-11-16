На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС России ликвидировали группу военных ВСУ на одном из направлений

ВС России ликвидировали группу военных ВСУ гранатами на Запорожском направлении
true
true
true
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Подразделения группировки войск «Восток» на Запорожском направлении провели зачистку населенного пункта Сладкое и уничтожили гранатами группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), укрывавшуюся в одном из домов. Об этом РИА Новости рассказал пулеметчик с позывным «Иркут».

«По данным разведки, в третьем доме находился противник. Когда подошли к третьему — по нам открыли огонь. Мы скрытно окружили дом и закидали его гранатами», — сказал боец.

Он уточнил, что в здании находились четверо украинских военных. При осмотре бойцы обнаружили у ВСУ боекомплект и запасы провизии и воды, которые были рассчитаны примерно на месяц.

«Мы оставили двойку (Двух человек. — Прим. Ред.) на этой точке чтобы держали оборону. Дальше двинулись зачищать», — отметил «Иркут».

15 ноября сообщалось о ликвидации в Сумской области замкомандира роты одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентина Поддубногого.

Ранее в Сумской области была ликвидирована разведгруппа ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами