Подразделения группировки войск «Восток» на Запорожском направлении провели зачистку населенного пункта Сладкое и уничтожили гранатами группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), укрывавшуюся в одном из домов. Об этом РИА Новости рассказал пулеметчик с позывным «Иркут».

«По данным разведки, в третьем доме находился противник. Когда подошли к третьему — по нам открыли огонь. Мы скрытно окружили дом и закидали его гранатами», — сказал боец.

Он уточнил, что в здании находились четверо украинских военных. При осмотре бойцы обнаружили у ВСУ боекомплект и запасы провизии и воды, которые были рассчитаны примерно на месяц.

«Мы оставили двойку (Двух человек. — Прим. Ред.) на этой точке чтобы держали оборону. Дальше двинулись зачищать», — отметил «Иркут».

15 ноября сообщалось о ликвидации в Сумской области замкомандира роты одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентина Поддубногого.

Ранее в Сумской области была ликвидирована разведгруппа ВСУ.