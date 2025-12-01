В Ленобласти объявили угрозу беспилотников

Воздушная тревога из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов объявлена в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По его словам, в связи с угрозой возможно временное снижение скорости мобильного интернета на территории региона.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — написал Дрозденко.

По словам главы региона, несколько БПЛА были уничтожены над Киришским районом.

Также в ночь на 1 декабря режим беспилотной опасности был объявлен в Северной Осетии, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Мордовии и Чувашии.

Ранее в МИД России заявили о новых возможностях для прагматичного курса Киева.