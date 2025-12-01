В Ульяновской области объявили опасность БПЛА

На территории Ульяновской области введен режим беспилотной опасности. Об этом со ссылкой на приложение МЧС России сообщает ТАСС.

Отмечается, что в области возможно отключение мобильного интернета.

1 декабря сообщалось, что серия взрывов прозвучала в небе над Таганрогом и пригородом Ростова-на-Дону.

В этот же день об опасности беспилотных летательных аппаратов было объявлено в Мордовии и Чувашии.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотников.

В Тамбовской области была объявлена воздушная тревога из-за опасности атаки беспилотных воздушных судов. А в Рязанской и Калужской областях ввели режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее за сутки российские средства ПВО уничтожили более двух сотен украинских дронов.