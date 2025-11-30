На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
За сутки российские средства ПВО уничтожили более двух сотен украинских дронов

Минобороны: силы ПВО перехватили 230 беспилотников ВСУ и снаряд HIMARS
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны за последние сутки перехватили и сбили 230 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что вместе с БПЛА был уничтожен и реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS.

По данным министерства, с начала специальной военной операции российские военные уничтожили 668 самолетов и 283 вертолета ВСУ, а также 99 690 беспилотников. В сводке отмечается, что под огнем российской армии также оказались 638 зенитных ракетных комплексов, 26 318 танков и других бронированных машин, 1 622 боевые машины РСЗО, 31 638 артиллерийских орудий и минометов, а также 47 986 единиц специальной военной техники.

За прошедшую ночь над регионами России перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника. В Минобороны отметили, что речь идет о дронах самолетного типа. Основная часть аппаратов была сбита над Ростовской областью — там зафиксировано 16 перехватов. Еще семь беспилотников уничтожены в небе над Краснодарским краем, три — над Белгородской областью и один — над Курской. Кроме того, шесть украинских БПЛА ликвидированы над акваторией Черного моря.

Ранее Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне СВО за сутки.

