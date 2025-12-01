Над Таганрогом и Ростовом-на-Дону прогремели взрывы

SHOT: над Таганрогом и в пригороде Ростова произошли взрывы, работает ПВО

Серия взрывов прозвучала в небе над Таганрогом и пригородом Ростова-на-Дону. Предварительно, системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Telegram-канал SHOT.

По сообщениям местных жителей, в центральной и северной части Таганрога было слышно не менее пяти взрывов. Очевидцы сообщают о гуле в небе и световых вспышках, в городе была объявлена воздушная тревога.

Громкие звуки также были зафиксированы в селе Чалтырь и городе Азове, расположенном примерно в 10 километрах от Ростова-на-Дону. По предварительным данным, силы ПВО продолжают уничтожать воздушные цели.

До этого на территории Таганрога Ростовской области объявили воздушную опасность. Глава города Светлана Камбулова призвала местных жителей покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Также чиновница попросила горожан сохранять спокойствие.

