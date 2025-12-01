Воздушная тревога объявлена в Тамбовской области

В Тамбовской области объявлена воздушная тревога. Об этом МЧС России сообщило через приложение.

В ведомстве предупредили жителей региона об опасности атаки беспилотных воздушных судов и призвали их сохранять спокойствие.

В ночь на 1 декабря режим беспилотной опасности уже ввели в Рязанской и Калужской областях.

Воздушная тревога — это сигнал, предупреждающий население об угрозе воздушного нападения противника, которое может быть осуществлено разными методами: от атаки дронов до ракет. Если есть угроза мирному населению, то людей ставят в известность.

При воздушной опасности перед тем, как покинуть помещение нужно отключить газ, электричество и воду. Кроме того, необходимо взять документы, медикаменты, вещи первой необходимости, воду, еду, телефон и отправиться в убежище. Если такой возможности нет, следует спуститься в подвал, в метро, на подземную парковку, на цокольный этаж. Если в семье есть дети или домашние питомцы, нужно взять и для них предметы первой необходимости.

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.