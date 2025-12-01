Опасность атаки БПЛА объявлена еще в одном регионе России

В Тульской области объявлена опасность атаки дронов. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и при необходимости звонить в экстренные службы по номеру 112.

В ночь на 1 декабря в Тамбовской области объявили воздушную тревогу из-за опасности атаки беспилотных воздушных судов. В Рязанской и Калужской областях ввели режим опасности атаки БПЛА. А в нескольких городах и районах Воронежской области объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее дрон влетел в квартиру в Красногорске и взорвался.