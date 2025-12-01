Жителей Воронежской области предупредили об угрозе непосредственного удара БПЛА

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Первый пост он разместил накануне в 22:01. Тем же вечером чиновник предупредил об угрозе непосредственного удара БПЛА жителей Острогожского района и Нововоронежа.

«Воронеж и Россошанский район — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА», — добавил глава области в 1:31.

Он призвал жителей области укрыться в помещении и не приближаться к окнам. А если они заметят дрон, скрыться из зоны его видимости и звонить по номеру 112.

В ночь на 1 декабря в Тамбовской области была объявлена воздушная тревога из-за опасности атаки беспилотных воздушных судов. А в Рязанской и Калужской областях ввели режим опасности атаки БПЛА.

Ранее украинские дроны атаковали турецкий нефтяной танкер.