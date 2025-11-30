На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: дрон ударил по перевозившему нефть РФ турецкому танкеру

Deniz Haber: у берегов Сенегала начал тонуть турецкий нефтяной танкер M/T Mersin
У берегов Сенегала начал тонуть танкер M/T Mersin, принадлежащий турецкой компании Beşiktaş Denizcilik. По предварительным данным, судно перевозило нефть и было подбито дроном. Об этом сообщает агентство Deniz Haber.

Танкер длиной 183 метра, шириной 32 метра и грузоподъемностью 50 000 тонн нефти подвергся нападению из-за перевозки российской нефти, пишет издание.

Сообщается также, что M/T Mersin передвигается под панамским флагом. Он был построен в 2009 году. По информации журналистов, судно в августе заходило в российский порт Тамань, после чего направилось в Африку и долгое время оставалось без движения. Официальных заявлений о причинах инцидента в настоящее время не поступало.

28 ноября в Черном море были атакованы морскими дронами танкеры Kairos и Virat, следовавшие в Россию. На судне Kairos произошло возгорание в районе машинного отделения, в то время как экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса, однако крупного пожара на борту не зафиксировано. Еще одна атака дронов на танкер Virat произошла утром 29 ноября. В итоге Анкара выразила обеспокоенность в связи с атаками на танкеры, в ходе которых под угрозой оказались жизни людей, судоходство и окружающая среда.

Ранее на Украине признали причастность к атаке на танкеры у берегов Турции.

