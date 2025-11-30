Пожар на атакованном у берегов Турции танкере Kairos потушили

Пожар на атакованном возле берегов Турции танкере Kairos под флагом Гамбии потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры республики.

«Пожар на судне Kairos полностью потушен. Продолжаются переговоры с судоходной компанией о его буксировке в порт», — заявили в ведомстве.

Турецкий Минтранс также сообщил о продолжении буксировки в порт Синоп танкера Virat, который 28 ноября был атакован дронами в Черном море вместе с танкером Kairos.

«Операция по буксировке судна Virat продолжается, завтра в полдень судно планируется пришвартовать в порту Тюркели (в провинции Синоп)», — уточнило ведомство.

Танкеры Kairos и Virat, следовавшие в Россию, с небольшим промежутком времени подали сигналы о бедствии, находясь в 28 и 38 морских милях от турецкого побережья в Черном море. На судне Kairos произошло возгорание в районе машинного отделения, в то время как экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса, однако крупного пожара на борту не зафиксировано. Еще одна атака дронов на танкер Virat произошла в утром 29 ноября.

Анкара выразила обеспокоенность в связи с атаками на танкеры, в ходе которых под угрозой оказались жизни людей, судоходство и окружающая среда. Об этом заявил официальный представитель турецкого МИД Онджю Кечели в соцсети X.

Ранее на Украине признали причастность к атаке на танкеры у берегов Турции.