На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пожар на атакованном у берегов Турции танкере Kairos потушили

Потушен пожар на атакованном у берегов Турции танкере Kairos
true
true
true

Пожар на атакованном возле берегов Турции танкере Kairos под флагом Гамбии потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры республики.

«Пожар на судне Kairos полностью потушен. Продолжаются переговоры с судоходной компанией о его буксировке в порт», — заявили в ведомстве.

Турецкий Минтранс также сообщил о продолжении буксировки в порт Синоп танкера Virat, который 28 ноября был атакован дронами в Черном море вместе с танкером Kairos.

«Операция по буксировке судна Virat продолжается, завтра в полдень судно планируется пришвартовать в порту Тюркели (в провинции Синоп)», — уточнило ведомство.

Танкеры Kairos и Virat, следовавшие в Россию, с небольшим промежутком времени подали сигналы о бедствии, находясь в 28 и 38 морских милях от турецкого побережья в Черном море. На судне Kairos произошло возгорание в районе машинного отделения, в то время как экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса, однако крупного пожара на борту не зафиксировано. Еще одна атака дронов на танкер Virat произошла в утром 29 ноября.

Анкара выразила обеспокоенность в связи с атаками на танкеры, в ходе которых под угрозой оказались жизни людей, судоходство и окружающая среда. Об этом заявил официальный представитель турецкого МИД Онджю Кечели в соцсети X.

Ранее на Украине признали причастность к атаке на танкеры у берегов Турции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами