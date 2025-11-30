МО РФ: ВСУ потеряли 260 бойцов на Красноармейском направлении за сутки

Российские войска на Красноармейском направлении за сутки уничтожили более 260 украинских бойцов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, за сутки в зоне ответственности группировки ВС РФ «Центр» Вооруженные силы Украины потеряли до 450 бойцов.

За минувшие сутки в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) российские подразделения отразили десять атак ВСУ.

В районе Димитрова (украинское название — Мирноград) российские штурмовики продолжают выбивать противника из микрорайонов Западный и Восточный, а также из его южной части.

В начале ноября сообщалось, что российские военные полностью окружили Красноармейск, заняв последнее село в серой зоне.

Уже тогда на Украине заявляли, что украинские силы потеряли контроль над Красноармейском.

29 ноября Минобороны России сообщало, что российские штурмовики успешно продвигаются в восточной части Красноармейска и микрорайоне Динас.

Ранее военный эксперт предрек ВСУ мясорубку у Красноармейска.