На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на Красноармейском направлении

МО РФ: ВСУ потеряли 260 бойцов на Красноармейском направлении за сутки
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска на Красноармейском направлении за сутки уничтожили более 260 украинских бойцов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, за сутки в зоне ответственности группировки ВС РФ «Центр» Вооруженные силы Украины потеряли до 450 бойцов.

За минувшие сутки в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) российские подразделения отразили десять атак ВСУ.

В районе Димитрова (украинское название — Мирноград) российские штурмовики продолжают выбивать противника из микрорайонов Западный и Восточный, а также из его южной части.

В начале ноября сообщалось, что российские военные полностью окружили Красноармейск, заняв последнее село в серой зоне.

Уже тогда на Украине заявляли, что украинские силы потеряли контроль над Красноармейском.

29 ноября Минобороны России сообщало, что российские штурмовики успешно продвигаются в восточной части Красноармейска и микрорайоне Динас.

Ранее военный эксперт предрек ВСУ мясорубку у Красноармейска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами