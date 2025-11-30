Российские войска на Красноармейском направлении за сутки уничтожили более 260 украинских бойцов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
По информации ведомства, за сутки в зоне ответственности группировки ВС РФ «Центр» Вооруженные силы Украины потеряли до 450 бойцов.
За минувшие сутки в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) российские подразделения отразили десять атак ВСУ.
В районе Димитрова (украинское название — Мирноград) российские штурмовики продолжают выбивать противника из микрорайонов Западный и Восточный, а также из его южной части.
В начале ноября сообщалось, что российские военные полностью окружили Красноармейск, заняв последнее село в серой зоне.
Уже тогда на Украине заявляли, что украинские силы потеряли контроль над Красноармейском.
29 ноября Минобороны России сообщало, что российские штурмовики успешно продвигаются в восточной части Красноармейска и микрорайоне Динас.
