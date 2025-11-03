На Украине признали потерю контроля над Красноармейском

Украинская армия больше не контролирует ситуацию в Красноармейске (украинское название — Покровск), считает бывший замглавы минобороны Украины Виталий Дейнега. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«По факту мы уже практически потеряли Покровск <...>. И я сейчас не выдал какой-то большой тайны — россияне это прекрасно видят со своих дронов в реальном времени», — сказал экс-чиновник.

По его словам, генштаб ВСУ врет о ситуации на фронте, а подразделений украинской армии в скором времени лишаться контроля и над соседним Димитровым.

2 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ГУР минобороны Украины предприняло вторую попытку высадить группу спецназа под Красноармейском. С ними также отправили вертолет для эвакуации иностранцев.

До этого Киев уже пытался высадить спецназ — Минобороны РФ сообщило о полном уничтожении группы. Главком ВСУ Сырский высадку подтвердил, но не стал комментировать ликвидацию. Зачем нужна была эта операция и что происходит в Красноармейске сейчас — в материале «Газеты.Ru».

