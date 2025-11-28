На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пострадавший при атаке ВСУ пятилетний мальчик доставлен в больницу

Гладков: пятилетний пострадавший из Драгунского доставлен в больницу с ожогом лица
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Пострадавший во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пятилетний мальчик доставлен в больницу. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Во время атаки БПЛА села Драгунское Белгородского округа под удар попал частный дом. Местная жительница получила серьезные ранения, спасти ее не удалось. Также пострадал ее пятилетний сын.

«Мальчика с ожогами лица и тела бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — сообщил Гладков.

До этого об атаке на село сообщал Telegram-канал SHOT. Источник сообщал, что целью ВСУ, вероятно, была электростанция.

Незадолго до того сообщалось о ранении мирного жителя в результате удара ВСУ по населенному пункту Великие Копани. В экстренных службах региона заявили, что всего за сутки ВСУ нанесли 49 артиллерийских ударов.

Ранее средства ПВО сбили украинский дрон над селением в Северной Осетии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами