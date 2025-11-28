Пострадавший при атаке ВСУ пятилетний мальчик доставлен в больницу

Гладков: пятилетний пострадавший из Драгунского доставлен в больницу с ожогом лица

Пострадавший во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пятилетний мальчик доставлен в больницу. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Во время атаки БПЛА села Драгунское Белгородского округа под удар попал частный дом. Местная жительница получила серьезные ранения, спасти ее не удалось. Также пострадал ее пятилетний сын.

«Мальчика с ожогами лица и тела бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — сообщил Гладков.

До этого об атаке на село сообщал Telegram-канал SHOT. Источник сообщал, что целью ВСУ, вероятно, была электростанция.

Незадолго до того сообщалось о ранении мирного жителя в результате удара ВСУ по населенному пункту Великие Копани. В экстренных службах региона заявили, что всего за сутки ВСУ нанесли 49 артиллерийских ударов.

Ранее средства ПВО сбили украинский дрон над селением в Северной Осетии.