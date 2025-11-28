Средства ПВО сбили украинский дрон над селением в Северной Осетии

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над селением Алханчурт в Северной Осетии. Об этом глава республики Сергей Меняйло сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Меняйло, пострадавших и разрушений нет. Он также напомнил, что в регионе действует запрет на публикацию любой информации, а также фото- и видеоматериалов, связанных с беспилотниками.

Силы ПВО минувшей ночью перехватили 136 украинских беспилотников над регионами России. По данным Минобороны, больше всего БПЛА — 46 – сбиты в Ростовской области. В Саратовской области сбили 30 дронов, 29 — в Крыму, 12 – над акваторией Черного моря, шесть – в Брянской области, пять – в Волгоградской области.

Еще по два беспилотника уничтожили в Воронежской и Московской областях, а также над акваторией Азовского моря. По одному сбиты в Курской и Калужской областях.

Ранее в Сириусе возобновили допуск на конгресс ученых после угрозы атаки БПЛА.