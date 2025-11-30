На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бойцы группировки войск «Восток» уничтожили более 180 солдат ВСУ

МО: ВСУ потеряли за сутки от действий группировки «Восток» более 180 военных
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» более 180 военнослужащих. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов, пишет ТАСС.

«Уничтожена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 пункта управления беспилотной авиацией», — сказал он.

В населенном пункте Гуляйполе был уничтожен миномет, а также два автомобиля.

29 ноября Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки со стороны ВСУ.

До этого сообщалось, что российские военные нанесли удары по объектам ВМС Украины в Одесской области и цехам по производству беспилотных летательных аппаратов в Харькове и Харьковской области. Как сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, речь идет об ударах, которые были нанесены 25 и 26 ноября.

Ранее в Харьковской области ликвидировали заместителя командира спецбатальона ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами