МО: ВСУ потеряли за сутки от действий группировки «Восток» более 180 военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» более 180 военнослужащих. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов, пишет ТАСС.

«Уничтожена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 пункта управления беспилотной авиацией», — сказал он.

В населенном пункте Гуляйполе был уничтожен миномет, а также два автомобиля.

29 ноября Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки со стороны ВСУ.

До этого сообщалось, что российские военные нанесли удары по объектам ВМС Украины в Одесской области и цехам по производству беспилотных летательных аппаратов в Харькове и Харьковской области. Как сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, речь идет об ударах, которые были нанесены 25 и 26 ноября.

Ранее в Харьковской области ликвидировали заместителя командира спецбатальона ВСУ.