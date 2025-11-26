Российские военные нанесли удары по объектам ВМС Украины в Одесской области и цехам по производству беспилотных летательных аппаратов в Харькове и Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Он уточнил, что речь идет об ударах, которые были нанесены 25 и 26 ноября.

«Одесская область. Уничтоженные цели: объекты ВМС Украины в области, склады БПЛА под Одессой», — сказал Лебедев.

Координатор сопротивления отметил, что в Харькове и Харьковской области были поражены цеха по сборке дронов, а также транспортные узлы на выезде из Харькова в города Полтава и Чугуев.

«Уничтоженные цели: цеха по сборке БПЛА, позиции противовоздушной обороны, транспортные узлы на выходе из Харькова на Полтаву и Чугуев», — указал собеседник агентства.

До этого сообщалось, что российские военные обнаружили и уничтожили в районе между Кучеровкой и Петропавловкой в Харьковской области диверсионную группу ВСУ, которая, как позже выяснилось из радиоперехвата, состояла из иностранных наемников.

Ранее дрон ВСУ привел украинских солдат прямо на позиции российских войск.