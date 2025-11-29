В Харьковской области ликвидировали заместителя командира спецбатальона ВСУ

В Харьковской области российским авиаударом уничтожен штаб спецбатальона «Шквал» 57-й отдельной мотопехотной бригады. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Источники отметили, что в результате удара был ликвидирован заместитель начальника штаба батальона.

До этого российские военные нанесли удар по аэродрому в Одессе, где, по информации координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, находились иностранные военные специалисты. Он сообщил, что потери украинской стороны оказались значительными: ликвидированы 28 человек, еще до 70 получили ранения. Среди ликвидированных, по его данным, были иностранные военные специалисты, в том числе представители стран НАТО.

Также Вооруженные силы России нанесли поражение объектам транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников в 151 районе в зоне проведения спецоперации.

Ранее российские диверсанты взяли в плен украинских операторов БПЛА.