ВС РФ нанесли массированный удар по Украине

МО РФ сообщило об ударах по военным предприятиям и объектам энергетики Украины

Российские войска нанесли массированные удары по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщила в Telegram.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу», — говорится в сообщении.

В МО подчеркнули, что цели удара достигнуты и все объекты поражены.

В период с 22 по 28 ноября российские Вооруженные силы нанесли удары по предприятиям ВПК Украины, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, а также по цехам по производству боеприпасов и ударных БПЛА, объектам хранения безэкипажных катеров и местам дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, рассказали в российском оборонном ведомстве.

