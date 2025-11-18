На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ДНР несколько населенных пунктов остались без воды после удара ВСУ

Жители Донецка, Докучаевска и Старобешево не получают воду после атак ВСУ
true
true
true
close
Shutterstock

Часть Донецка, Докучаевск и Старобешево остались без воды из-за нестабильной работы энергосистемы в результате атак украинской армии. Об этом сообщает Минстрой Донецкой народной Республики (ДНР) в Telegram-канале.

«В связи с нестабильной работой энергосистемы в результате боевых действий 18 ноября подача централизованного водоснабжения на города: Донецк (Кировский район), Докучаевск, Старобешево осуществляться не будет», — говорится в сообщении.

После возобновления электроснабжения и наполнения резервуаров водоснабжение будет восстановлено, добавили в ведомстве.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в регионе могут начаться веерные отключения электроэнергии после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергосистему республики.

По его словам, на данный момент намечен план чрезвычайных мер по восстановлению поставок электроэнергии, тепла и воды населению.

18 ноября в ДНР пропало электричество из-за ударов ВСУ по Зуевской и Старобешевской ТЭС. Кроме того, повреждены объекты в Донецке, Макеевке, Старобешево, Докучаевске, Дебальцево, Иловайске, а также в Амвросиевском и Волновахском округах. В связи с атаками остановились котельные и фильтровальные станции. Произошли перебои в мобильной связи и работе многофункциональных центров. Пушилин назвал атаку беспрецедентной.

Ранее в Тамбовской области обломки дрона упали на предприятие.

