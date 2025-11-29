На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пушилин объявил о расширении буферной зоны на границе с ДНР

Пушилин заявил об увеличении буферной зоны в Днепропетровской области
Пресс-служба Дениса Пушилина

Буферная зона увеличивается на территории Днепропетровской области на южной границе Донецкой народной республики. Об этом рассказал РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

«Также продолжаем наблюдать за увеличивающейся буферной зоной на территории Днепропетровской области, что касается территории юга республики, там, где зона ответственности группировки войск «Восток», — уточнил он.

27 ноября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения российских войск прорвали оборонительную линию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вошли в населенный пункт Северск в ДНР.

По его словам, давление на украинские позиции в районе населенного пункта продолжалось очень длительное время, причем с трех направлений одновременно. Это привело к частичному обрушению фронта.

Также 27 ноября подразделения группировки «Юг» ВС России освободили населенный пункт Васюковка в ДНР.

Ранее Пушилин рассказал об обстановке в Красноармейске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
