Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны РФ сообщило об освобождении Васюковки в ДНР
Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки российских войск освободили населенный пункт Васюковка Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Кроме того, российские военные нанесли поражение формированиям пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Северск, Закотное, Кирово, Бондарное, Бересток, Миньковка, Николаевка, Иванополье, Степановка и Константиновка ДНР.

До этого Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Петровское в Донецкой народной республике, а также Тихое и Отрадное в Днепропетровской области.

22 ноября в оборонном ведомстве сообщили, что российские военные взяли под контроль село Звановка в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили 263 беспилотника ВСУ.

