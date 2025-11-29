Атака на танкеры в Черном море попала на видео

Clash Report опубликовал кадры ударов по танкерам Kairos и Virat в Черном море

Удары по танкерам Kairos и Virat в Черном море были зафиксированы на видео. Запись опубликована изданием Clash Report в социальной сети X.

Как сообщается, операция была проведена совместно 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и Военно-морскими силами Украины.

«Судя по опубликованным кадрам, оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из строя», — пишут журналисты.

28 ноября Минтранс Турции сообщал о пожарах на танкерах. По его данным, речь идет о суднах Kairos и Virat под флагом Гамбии.

Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции. На борту находились 20 членов экипажа, все в удовлетворительном состоянии. Танкер Kairos, шедший из Египта, возможно, подорвался на морской мине. Все 25 членов экипажа благополучно эвакуированы, россиян среди них нет.

Капитан Virat сообщал об атаке беспилотников на судно.

Ранее военный блогер рассказал об атаке дронов ВСУ на танкер у берегов Турции.