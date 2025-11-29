Военный блогер рассказал об атаке дронов ВСУ на танкер у берегов Турции

Танкер Virat в Черном море подвергся атаке пяти безэкипажных катеров (БЭК) украинской армии. Об этом заявил военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

По его данным, гражданское судно атаковали морскими беспилотниками в 35 милях (около 65 км) от побережья Турции.

«В машинном отделении густое задымление. Все 20 членов экипажа живы и здоровы», — написал Федоров.

Накануне о пожарах на танкерах сообщил минтранс Турции. По его данным, речь идет о суднах Kairos и Virat под флагом Гамбии.

Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции. На борту находились 20 членов экипажа, все в удовлетворительном состоянии. Танкер Kairos, шедший из Египта, возможно, подорвался на морской мине. Все 25 членов экипажа благополучно эвакуированы, россиян среди них нет.

Губернатор провинции Коджаэли Ильхами Акташ заявил, что власти проверяют все возможные версии причин пожара, в том числе столкновение с миной. Вероятность затопления судна Kairos исключена.

Ранее СМИ сообщили о перехвате Королевским флотом Британии российских корвета и танкера.