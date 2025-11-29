Танкер Virat подвергся повторной атаке у берегов Турции

Танкер Virat под флагом Гамбии снова подвергся атаке с использованием дронов у берегов Турции. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на источники.

Отмечается, что танкер получил повреждения на правом борту над ватерлинией в результате новой атаки беспилотных морских аппаратов.

До этого о пожарах на танкерах сообщил минтранс Турции. По его данным, речь идет о суднах Kairos и Virat под флагом Гамбии.

Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции. На борту находились 20 членов экипажа, все в удовлетворительном состоянии. Танкер Kairos, шедший из Египта, возможно, подорвался на морской мине. Все 25 членов экипажа благополучно эвакуированы, россиян среди них нет.

Губернатор провинции Коджаэли Ильхами Акташ заявил, что власти проверяют все возможные версии причин пожара, в том числе столкновение с миной. Вероятность затопления судна Kairos исключена.

Ранее СМИ сообщили о перехвате Королевским флотом Британии российских корвета и танкера.