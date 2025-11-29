В Минобороны назвали число сбитых за сутки дронов ВСУ

Силы ПВО за сутки сбили 158 украинских дронов в зоне СВО и над регионами РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 158 украинских беспилотников в зоне СВО и над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Кроме того, российские военные сбили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также в оборонном ведомстве подтвердили, что российские войска нанесли массированные удары по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. До этого об этом писали украинские СМИ. В Минобороны РФ заявили, что операция была осуществлена в ответ на террористические атаки Украины.

По данным министерства, российские военнослужащие поразили военный аэродром, места хранения и запуска беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Ранее ВС России начали сжигать антидроновые сетки ВСУ специальными беспилотниками.