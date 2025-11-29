Российские военные поразили военный аэродром ВСУ

Российские военнослужащие поразили военный аэродром, места хранения и запуска беспилотников дальнего действия. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и запуска БПЛА», — сказали в ведомстве.

Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157-ми районах.

Утром 29 ноября министерство обороны России сообщило, что за прошедшую ночь дежурные расчеты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 103 украинских БПЛА самолетного типа.

Несколькими часами ранее на территории Липецка и шести муниципалитетов Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА. Губернатор региона Игорь Артамонов уточнил, что сирены звучат в Долгоруковском, Липецком, Задонском, Хлевенском, Тербунском и Воловском муниципальных округах.

Ранее на видео попало уничтожение машин ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск.